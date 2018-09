Horb a. N. Eine leistungsfähigere Spülmaschine steht auf Wunschliste

Für das laufende Jahr wünscht das Gremium die Ersatzbeschaffung von Gläsern für den Rathaussaal sowie die Anschaffung einer leistungsfähigeren Spülmaschine. Des Weiteren will der Ortschaftsrat einen barrierefreien Zugang mittels einer Rampe zum ehemaligen Kindergarten einrichten. Ferner werde Material für die ehrenamtliche Sanierung des Glockenturms benötigt. Darüber hinaus seien Ausgleichspflanzungen im Gewerbegebiet Lange Teile geplant.

Ebenfalls auf der Wunschliste für das Jahr 2019 steht die Anschaffung von Spielgeräten sowie eine Ersatzpflanzung für den Spielplatz am Rathaus. Weitere Maßnahmen wie der Gehweg am Friedhof, diverse Feldwege, die Sanierung der Inschrift des Kriegerdenkmals wurden für die Jahre 2020 und 2021 vorgemerkt, verkündete Enderle. So auch die Sanierung des Bodens im Rathaus, Schallschutzmaßnahmen, der Einbau eines behindertengerechten WCs im Erdgeschoss und der Abbruch des Anbaus.

Aus den Reihen der Bevölkerung erreichten das Gremium die Vorschläge, dass neue Sitzbänke für den Friedhof angeschafft und eine zusätzliche Straßenlaterne im Bereich Heerweg installiert werden könnten. Ratsmitglied Erika Burkhardt regte an, dass einige Sanierungsmaßnahmen um das Kriegerdenkmal in Eigenleistung erbracht werden könnten. Rainer Fischer bemängelte aus den Reihen des Gremiums, dass das Rathausdach anscheinend bei den Haushaltsvorgesprächen nicht zur Diskussion stand. "Das ist schließlich nicht so ganz dicht und muss bald mal gemacht werden", gab Fischer zu bedenken.