Horb a. N. Eine Frau voller Tatkraft und Sinn für die Familie

Sie wurde am 25. August 1928 als sechstes Kind im Stadtteil Bittelbronn geboren. Da sie nach fünf Brüdern die Familie erweiterte, erfuhr sie, wie sie lachend sagt, "eine besondere Behandlung". Später gesellten sich noch ein weiterer Bruder und eine Schwester hinzu. "Aber wir hatten ein gutes Elternhaus", ergänzte sie ihre Erzählung.

Ihre Schulzeit von 1935 bis ’43 verbrachte die Jubilarin in ihrem Heimatort. "Ich war eine fleißige Schülerin", fügte sie hinzu. Doch schon früh musste sie kräftig in der Landwirtschaft mit anpacken. Und es störte auch damals niemanden, dass sie viele Jahre ohne Traktorführerschein im Dorf unterwegs war. Mit 14 Jahren musste sie bereits für die Familie kochen. Während der Kriegszeit verbrachte sie manche Stunde im Luftschutzkeller. In dieser unschönen Zeit fielen zwei Brüder (19 und 20 Jahre) in den Kriegswirren. Über diesen Verlust kam Elisabeth Müller lange Zeit nicht hinweg.

Große Freude hatte sie am Nähen, vielleicht auch bedingt durch ihren "Dede", der Schneider war. Ihr Geschick beim Nähen konnte sie später im Textilgeschäft Wörz, in der Näherei in Horb, verwirklichen. Das Textilgeschäft hatte in Dornstetten eine Filiale, so wechselte Müller dorthin und konnte so mit dem Zug leichter zur Arbeit gelangen. In ihren neuen Aufgabenbereich fielen Änderungen, Sonderanfertigungen, Kostüme, Mäntel und Anzüge. "Alles im Akkord", wie sie ausführt. Selbst das Hochzeitskleid für ihre Schwester ging durch ihre Hände. Die Textilfirma bekam Probleme und so wechselte Müller in die Druckerei Bach, die spezialisiert auf Sparkassenpapiere war. "Aber das war eine eintönige Arbeit", erzählt sie.