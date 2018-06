Horb a. N. Ein Kurs, der auch Entwickler weiterbringt

Mit anschaulichen Beispielen hat Schmidt den Schülern in den vergangenen Sitzungen aber auch erklärt, wie das 3 D-Drucken genau funktioniert.

Mit einem Eierschneider haben sie gekochte Eier in Scheiben geschnitten und anschließend Schicht für Schicht wieder zusammengefügt. Genauso funktioniere auch ein 3 D-Drucker, erklärt Schmidt. Nur dass dieser die verschiedenen Schichten aus einer Düse aufeinander spritze. Aus vielen verschieden Druckvorgängen entstehe so ein dreidimensionales Modell. Dafür benötigt man dann noch einen Computer und die mit dem Bausatz mitgelieferte Software, um die Modelle ausdrucken zu können.

Zur nächsten Sitzung kommende Woche sei dann auch der Drucker fertig aufgebaut und die ersten Teile können ausgedruckt werden. "Der Drucker ist perfekt für unsere Zwecke geeignet", sagt Schmidt. Alles sei offen einsehbar und die Kinder können am Ende so den Druckprozess verfolgen und noch besser verstehen.

Einfache Kunststoffteile wie einen Einkaufschip können sie dann drucken, aber auch kleine Spielzeugfiguren. Die Vorlagen dazu hat Schmidt in einer Online-Datenbank gefunden. Die Schüler dürfen sich dann eine Vorlage aussuchen. Für jeden wird ein Modell persönlich ausgedruckt.

Beide Drucker bleiben auch nach dem Kurs der Grundschule erhalten. Einen spendet Schmidt der Gutermann-Grundschule, den anderen bekommt die Hector-Akademie. "Wir werden in Zukunft die Drucker allen Grundschülern zur Verfügung stellen, und hoffen, dass wir so noch mehr Interesse wecken können", freut sich Schulleiterin Peter.

Das Angebot der Hector-Kinderakademie Horb richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Klasse 3 bis 4 mit besonderer Begabung und Interesse für Mathematik, Multimedia, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (Mint). Das Einzugsgebiet umfasst die Stadt Horb mit ihren Teilorten und den Gemeinden Empfingen, Eutingen, Waldachtal, Schopfloch und Pfalzgrafenweiler. In den Kursen werden Veranstaltungen für den Mint-Bereich angeboten, die weit über den Bildungsplan hinaus gehen. Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten sowie außerschulische Referentinnen und Referenten bieten nachmittags, an Samstagen und in den Ferien Kurse zu einem diesem breit gefächerten Themenspektrum an. Die Schüler haben dabei die Gelegenheit, mit Experten zu arbeiten, zu experimentieren und Neues zu entdecken.