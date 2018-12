Horb a. N. Ehrungen für insgesamt 465 Jahre

Horb-Dettingen. Insgesamt brachten es die geehrten Mitglieder des Musikvereines Dettingen auf 465 Vereinsjahre. Nach dem ersten Teil des gelungenen Jahreskonzertes in der Schlossscheuer durfte der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Freudenstadt, Hans Dreher, fördernde und aktive Mitglieder auszeichnen. Alle geehrten erhielten Urkunden und Ehrennadeln vom Blasmusikverband Baden-Württemberg ausgehändigt. Ehrungen: Für 30-jährige aktive Tätigkeit erhielt Michaela Wudi die Ehrennadel in Gold und Urkunde. 15 Jahre aktiv dabei ist Melanie Sattelberger. Sie erhielt die Fördenadel in Silber mit Urkunde. 20 aktiv arbeiten Wilhelm Baur und Stefan Sikeler im Ausschuss mit. Beide erhielten die Ehrennadel in Gold mit Urkunde. Auf 30 Jahre Mitarbeit in der Vorstandschaft brachte es Roland Sattelberger. Mit der Fördernadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief wurde er geehrt. Seit 30 Jahren fördern die Mitglieder: Werner Bösch, Kurt Hinger, Heinz Kronenbitter, Angelika Rebmann, Arno Tittjung und Joachim Weigold den Verein. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold. 50 Jahre unterstützt Georg Danninger den Musikverein. Mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant wurde er geehrt.

Stolze 60 Jahre halten Heribert Eißeler und Anton Roth dem Verein die Treue. Mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant wurden sie ausgezeichnet.