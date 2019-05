Horb a. N. Dorfmusikfest: Zapfhahn sitzt - Musik ist klasse

In diesem Jahr half neben Ulrich Beuter auch noch Bürgermeister Ralph Zimmermann mit, der zum ersten Mal beim Bildechinger Dorfmusikfest vorbeischaute. Bei so viel geballter Festkompetenz konnte eigentlich nicht viel schief gehen, und nach vier Schlägen hieß es auch schon: "O’zapft is". Nach einigen mehr oder wenig gewichtigen Worten der "Anzapfer" war dann auch dieses Dorfmusikfest nach traditioneller Manier freigegeben.

Bis zum Auftritt von "Honk & Blow", (auf deutsch: "Tuten und Blasen") aus Bierlingen, die mit gepflegter böhmisch-mährischer Blasmusik ein Festzelt so richtig in Stimmung bringen können, unterhielt die Jugendkapelle die Besucher mit einigen Stücken. Die junge Dirigentin Simone Holderried präsentierte dabei einen sehr gut ausgebildeten Nachwuchs, bei dem sie zum ersten Mal auch die Bläserklasse der Grundschule, die seit Dezember in der JuKa mitspielen, mit einbezog. Sie erntete für das harmonische Klangbild ihrer Register großes Lob der zahlreichen Auftaktbesucher, die die Jugendkapelle natürlich nicht ohne Zugabe von der Bühne ließen. Mit "Power Rock" eröffneten die Nachwuchsmusikanten das 28. Dorfmusikfest, und mit demselben Titel schlossen sie auch ihr Programm ab. Dazwischen spielten sie Titel wie "Fine Days" oder den "Micky-Mouse-Marsch". "Seit Fasnet haben wir für diesen Auftritt geübt", berichtete Dirigentin Holderried, die noch einen weiteren Auftrittstermin ihrer Kapelle in Petto hatte. "Am 21. Juli, spätnachmittags, geben wir ein Sonntagskonzert in der Wallfahrtskirche", verriet sie schon im Vorfeld der Veranstaltung.

Schauten die Verantwortlichen bei der Festeröffnung noch ab und zu besorgt nach dem Wetter, so präsentierte sich der Festsonntag von seiner allerbesten Seite. Kaiserwetter hatte Ralph Zimmermann am Vorabend versprochen und tatsächlich war es so. Michael Götz ergänzte: "Der Herrgott ist ein Musikant, der schickt uns immer das passende Wetter zum Fest."

Kein Wunder also, dass auch das 28. Bildechinger Dorfmusikfest ein voller Erfolg wurde. Nach dem Auftritt der Göttelfinger Gastmusikanten versteigerten die Jugendlichen der KJB-Bildechingen ihre vier gewaltigen Hochbeete, die sie im Rahmen der 72-Stunden-Aktion gefertigt haben.

Für alle Helfer, die mit zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, waren es stressige, arbeitsintensive Tage; für die Gäste, die teilweise aus nah und fern anreisten, waren es wieder einmal zwei wunderbare Festtage voll Musik und guter Laune.