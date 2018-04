Horb a. N. Die dunkle Seite des "Gemeinen Mannes"

Horb. Die Führung übernimmt der Vorsitzende Joachim Lipp. Beginn ist um 14 Uhr an der Markthalle auf dem Flößerwasen.

Allein in der in der schwäbisch-österreichischen Grafschaft Hohenberg gelegenen Stadt Horb fanden am Beginn der Neuzeit annähernd so viele Hexenhinrichtungen statt wie im gesamten benachbarten Herzogtum Württemberg, obgleich die Landesherrschaft der tirolisch-habsburgischen Tradition entsprechend Hexenprozessen distanziert gegenüberstand.

Bis heute zeigt sich die historische Erforschung der Epoche des Hexenwahns von Mythen begleitet und von Klischees bestimmt. Ein Gang zu den Originalschauplätzen der Horber Hexenverfolgungen soll deutlich machen, dass es sich bei dem Phänomen des Hexenwahns nicht um eine seit dem Zeitalter der Aufklärung verschiedentlich instrumentalisierte Epoche aus dem finsteren Mittelalter handelt, sondern dass die Hexenverfolgungen viel mehr ein Ausdruck kollektiver und individueller Ängste in der frühen Neuzeit sowie das Resultat einer gestörten gesellschaftlichen Harmonie in der Zeit des Frühabsolutismus waren.