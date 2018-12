Horb a. N. Die alten Häuser von Nordstetten

Hor b-Nor dstetten. Bis Haus Nummer 96 haben die drei inzwischen abgearbeitet. In den ersten beiden Büchern ging es um die alten Häuser in der Scheibenbußstraße, der Ritterschaftsstraße, Froschgasse, Horber Gässle und in der Hauptstraße bis zur Tankstelle. In den neuen Büchern geht es weiter mit dem Rest der Hauptstraße, der Hafnerstraße, Bruchstraße, Empfingerstraße, Röhrenbrunnenweg, Hohlgasse und Kirchenweg. Sieben Bände sollen es einmal werden.

In jedem Buch werden 36 bis 38 Häuser und die Geschichte ihrer Familien besch rieben. Am Ende werden Steck, Springmann und Ruggaber die Geschichten von mehr als 220 alten Häusern in Nordstetten erforscht und dokumentiert haben, ein Beispiel Nordstetter Ortsgeschichte, die in Vergessenheit geraten war. Was die drei zusammengetragen haben, wäre wahrscheinlich sonst verloren gegangen.

Steck schaffte sich durch alte Bücher und übersetzte die alten Schriften in die heutige Zeit. Springmann forstete alte Zeitungen und Dokumente durch und Ruggaber arbeitete das Ganze EDV-mäßig auf, mit alten Fotos und Zeichnungen sowie neuen Fotos der noch vorhandenen Häuser, so wie sie heute dastehen, von Gerd Tischbein.