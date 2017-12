Horb a. N. Der Sohn des Horber Bildhauers war kein Freund Luthers

Nachdem Kaiser Karl V. auf de m dritten Reichstag zu Nürnberg 1524 die Einberufung eines Nationalkonzils verboten hatte, dienten in erste Linie Religionsgespräche zur Überwindung der konfessionellen Gegensätze. Die Wortführer bei der Nürnberg-Disputation im März 1524 waren der Reformator Andreas Osiander und der Karmelitenprior Andreas Stoß. Es kam, wie es im Sinne des Nürnberger Rates kommen musste. Andreas Stoß, der dem Rat die Befugnis abgesprochen hatte, in Religionsfragen zu entscheiden, erhielt den Befehl, die Stadt in drei Tagen zu verlassen. Die noch widerspenstigen Klöster wurden aufgehoben, die zahllosen Festtage auf drei hohe Feste beschränkt, die Metzger durften jetzt während der Fastenzeit an Dienstagen und Samstagen Fleisch verkaufen, und allen Priestern wurde geboten, sich in das Bürgerrecht zu begeben.

Andreas Stoß kam zunächst im Konvent der Karmeliten von Straubing unter und ging später nach Voitsberg in der Steiermark. Im Sommer 1528 wurde Stoß zum Prior des Konvents von Bamberg gewählt. Er hatte 1520 als Prior in Nürnberg bei seinem Vater Veit ein Altarretabel mit dem Leben Mariens in Auftrag gegeben. Das 1523 in der Karmeliterkirche aufgestellte Schnitzwerk sollte niemals farbig gefasst und nur an den höchsten Festtagen und Marienfesten geöffnet werden. Es war der letzte Hochaltar, der in Nürnberg vor der Reformation geschaffen wurde. Da die vereinbarte Ratenzahlung noch nicht abgeschlossen war, setzte die Auflösung des Karmeliterklosters ein Hickhack um dieses Meisterwerk in Gang, das deutlich machte, dass zumindest Lug und Trug überkonfessionell sind. Erst nach dem Tod von Vater und ältestem Sohn kam der unvollendete Weihnachtsaltar 1543 an die Stoßschen Erben, die das letzte große Meisterwerk des Veit Stoß an Bischof Weigand von Redwitz nach Bamberg verkauften.

Als dieser 1522 den Bischofsstuhl von Bamberg bestiegen hatte, trat von Redwitz ein unseliges Erbe an, da sein Vorgänger der Reformation nicht entschieden genug entgegengetreten war. Schon 1520 war die Hälfte der Diözese der neuen Religion zugetan, und im April 1525 brach der Aufruhr als religiöse, soziale Bewegung der Bürgerschaft auch im Hochstift Bamberg aus. In Andreas Stoß fand der Bischof jedoch einen treuen Helfer bei seinen Bemühungen, dem Umsichgreifen der Reformation im Hochstift sowie im Bistum Einhalt zu gebieten. Zweifellos war es hauptsächlich das Verdienst von Stoß, dass der Katholizismus im Bistum Bamberg gerettet wurde. Was Andreas Stoß in Nürnberg gegenüber einem übermächtigen Rat nicht gelungen war, erreichte er in Bamberg unter einem schwachen Bischof. Mehr darüber im vierten und letzten Teil unserer Serie.