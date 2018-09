Horb a. N. Den Geheimnissen der Plauener Spitze nachgespürt

Am zeitigen Sonntagmorgen ging es mit einem vollen Bus über die Autobahn nach Plauen. Am Nachmittag traf die Gruppe am Hotel an und genoss bereits die Vorfreude auf den zweiten Tag, an dem es Plauen zu entdecken galt. Interessantes und Amüsantes über die Geschichte der Stadt und die über Jahrhunderte regierenden Vögte Reuss war bei einer Stadtführung zu erfahren. Natürlich gab es auch Informationen über die weltberühmte Plauener Spitze.

Nach einem gemütlichen Stadtbummel ging es nachmittags durch die vogtländische Schweiz zur Talsperre Pöhl mit einer herrlichen Rundfahrt auf dem See. Danach besuchte die Gruppe eine Plauener Spitzenstickerei und versuchte, die Geheimnisse der Plauener Spitze zu ergründen.

Anschließend staunten alle über ein Meisterwerk der menschlichen Baukunst: die Göltzschtalbrücke. Sie ist die größte Ziegelsteinbrücke der Welt und ein wunderschönes und beeindruckendes Bauwerk.