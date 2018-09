Horb a. N. Den fairen Spielen folgt die gesellige Runde

Horb-Bildechingen. Präsident und Sponsor Oliver Pollok zeigte sich sichtlich erfreut, dass so viele Teilnehmer aus insgesamt zehn Vereinen der näheren und auch weiteren Umgebung den Weg zu diesem Turnier gefunden haben. "Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören", kündigte Pollok das Ende dieser Turnierserie an. Insgesamt haben zirka 400 Teilnehmer mitgespielt. Der gesellige Charakter des Mixed-Cups hat über die Jahre Kameradschaften begründet und den TC Bildechingen als guten Gastgeber in der Region bekannt gemacht. Es wird aber auch in der Zukunft Breitensportturniere beim TCB geben – nur in anderer Form.

Unter der bewährten Leitung von Marcel Teufel und Pascal Trick starteten die Teilnehmer bei zunächst kühlen Temperaturen und bedeckten Himmel in das Turnier. Auf vier Plätzen wurden pro Schicht sechs auf 30 Minuten Spielzeit reduzierte Runden gespielt.

Nach jeder Runde wechselten die Spielpartner, was den geselligen Charakter des Turniers unterstrich. Die Spiele verliefen ausgesprochen fair, und es gab sehenswerte Ballwechsel. In den Spielpausen hatten die Spieler immer wieder Gelegenheit, auf der Clubhausterrasse zu relaxen, etwas zu trinken und zu plaudern. Zur Freude aller ließ sich die Sonne immer öfters blicken und schickte ihre wärmenden Strahlen zur Tennisanlage. Nach 48 spannenden Matches endete das Turnier gegen 18 Uhr. Bei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich Pollok bei den Teilnehmern für den harmonischen Verlauf und die sportliche Fairness und bei Turnierleitung und Wirtsdienst für die hervorragende Organisation und Bewirtung.