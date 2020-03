Horb a. N. Coronavirus in Singapur: "Hier haben sie das besser im Griff"

Dazu kommen weitere Weisungen: Wie das Gesundheitsministerium schreibt, soll man darüber Buch führen, mit wem man im engen Kontakt war. Außerdem muss man innerhalb einer Stunde auf die Kontaktaufnahme der Regierung antworten. Des Weiteren gelten in Singapur ähnliche Maßnahmen wie hier: Man soll sich nicht ins Gesicht fassen, in die Armbeuge niesen und husten, die Wohnung sauber halten und regelmäßig lüften. "Halte ich mich nicht strikt an all das, dann entziehen sie mir mein Arbeitsvisum, und ich werde des Landes verwiesen."

Diejenigen, die nicht wie er unter Quarantäne stehen, müssen in der Öffentlichkeit einen Meter Abstand zu allen anderen Personen halten – ansonsten drohen bis zu 7000 Euro Strafe und/oder sechs Monate im Gefängnis. "Hier findet das Leben trotzdem noch statt. Kneipen und Bars haben zwar seit Kurzem geschlossen. Aber Restaurants, Schulen und Unis sind noch geöffnet, da sich das Virus lokal nur wenig ausbreitet", berichtet er. Alle, die positiv auf Covid-19 getestet werden, kommen direkt in ein Krankenhaus und werden dort isoliert. Es gibt für solche Fälle keine häusliche Quarantäne wie in Deutschland.

App zeigt an, welche anderen Geräte sich in der Nähe befinden

Es gebe auch eine Smartphone-App in Singapur, die man freiwillig herunterladen kann, über die via Bluetooth festgestellt wird, welche anderen Geräte sich in der Umgebung befinden. Über die Stärke der Signale könne dann analysiert werden, wie weit diese anderen Geräte entfernt sind. So kann ein Netzwerk aufgebaut werden, anhand dessen nachvollzogen werden kann, mit wem man Kontakt hatte. Stellt sich dann heraus, man ist mit dem Coronavirus infiziert, wird den Personen des Netzwerks mitgeteilt, dass sie Kontakt mit einem Infizierten hatten. Durch diese massive Kontrolle könne die weitere Verbreitung eingedämmt werden. Die App wurde innerhalb von 24 Stunden 500.000-mal installiert, das heißt: Rund jeder zehnte Einwohner Singapurs hat den Download vollzogen.

"Die Kommunikation von Regierung zu Einwohnern läuft hier bedeutend besser, als anderswo. Über Whatsapp­ kann man täglich die neuesten Infos und Verhaltensempfehlungen erhalten. Falsch-Informationen, die im Umlauf sind, werden offengelegt", sagt der Horber. Für ihn sind die aktuellen Umstände kein Problem: "Die Quarantäne ist zwar eine einschneidende Maßnahme, die Kontrolle meiner Meinung nach aber eher nicht. Ohne die Überprüfung würden sich viele erst gar nicht an die Vorschriften halten." Und diesen Preis sei er bereit zu zahlen, um das Allgemeinwohl zu sichern und die rapide Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen.