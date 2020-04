Horb a. N. Corona-Krise: Klimastreik von Fridays For Future im Internet statt auf der Straße

Inhalt der Sitzung war zunächst die Kleidertauschparty, die am 24. April stattfinden sollte. Aufgrund der angespannten Lage und Kontakteinschränkungen erschien es allen sinnvoll, dies zu verschieben. Ein alternativer Termin steht noch nicht fest. Nun wird so geplant, dass die Veranstaltung nach einer deutlichen Entspannung so bald wie möglich stattfinden kann.

"In einer Sache, kann Corona sogar nützlich sein", so denken die Digital-Stammtischler: Jetzt hätte man gerade genügend Zeit, schonmal seinen Kleiderschrank auszumisten, und Klamotten für die Kleidertauschparty bereitzuhalten.