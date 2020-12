Horb a. N. Corona-Ausbruch im Pflegeheim "Bischof Sproll"

Trotz regelmäßiger Testungen in den vergangenen Wochen und aufwendigen Hygienemaßnahmen sei es nicht gelungen, den sich sehr schnell ausbreitenden Virus aufzuhalten. Die erkrankten Bewohner würden nun die vorgeschriebene Quarantänezeit in ihren jeweiligen Einzelzimmern verbringen. Die infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. In der Pressemitteilung heißt es: "Die Hausleitung bittet um Verständnis, dass deshalb vorsorglich der gesamte Bereich des Obergeschosses ›Spitalwald‹ im Pflegeheim ›Bischof Sproll‹ für den Besucherverkehr geschlossen wurde."

Im Rahmen der Teststrategie werden laut Spitalstiftung seit vergangener Woche die Mitarbeiter täglich vor Dienstantritt einem Schnelltest unterzogen. "Auch die Bewohner werden engmaschiger getestet", so Müller. "Alle Maßnahmen, die nun ergriffen werden, laufen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht." An strengen Hygienevorschriften und den Schnelltests halte die Einrichtungsleitung und Mitarbeiter fest, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu vermeiden.