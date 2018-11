Horb a. N. Botschaft Gottes soll als hörenswert erkannt werden

Der Gottesdienst wurde von Diakon Klaus Konrad gehalten, und es waren auch einige Jugendliche und Jüngere aus andere benachbarten Gemeinden und die Gemeindemitglieder aus Rexingen gekommen. Konrad begrüßte auch Dekanatsjugendreferentin Elisabeth Wütz und die neue Dekanatsjugendseelsorgerin Marjela Vater.

Die Jugendmusikband wurde von Lukas Bruscella geleitet und begeisterte die Gottesdienstbesucher mit modernen geistlichen Liedern.

Es ist in Rexingen inzwischen schon zur Tradition geworden, immer am Christkönig­sonntag einen Jugendgottesdienst zu halten: Vor vier Jahren Jahren war Weihbischof Thomas Maria Renz als Zelebrant nach Rexingen gekommen, der in Rottenburg für die kirchliche Jugendarbeit und für das Bischöfliche Jugendamt BDKJ (Bund der katholischen Jugend) in Wernau zuständig ist.