Horb a. N. Blumenschmuck an drei Altären

In diesem Jahr hat einen Altar wiederum Familie Kläger neben ihrem Haus gestaltet, den zweiten an der Grundschule ein ebenfalls eingespieltes Team aus Talheimer Gemeindemitgliedern und den dritten an der Steinachhalle hat als Projekt eine Gruppe aus Firmlingen hergerichtet. Den Abschluss fand der Gottesdienst in der Kirche St. Martinus.