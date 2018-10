Horb a. N. Bewährungsstrafen nach brutaler Schlägerei

22 Zeugen wollte das Gericht unter dem Vorsitzenden Richter Albrecht Trick eigentlich anhören, die Prozessdauer wurde auf zwei Tage angesetzt. Doch bereits nach fünf Zeugen – darunter auch die beiden Geschädigten – bot Trick eine Verständigung an, der sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung zustimmten. Sie beinhaltete neben den eineinhalb Jahren auf Bewährung eine Schadenersatzzahlung von jeweils 1000 Euro an den 22-jährigen Hauptgeschädigten.

Was genau zu dem Streit in der Halloween-Nacht vergangenen Jahren geführt hat, konnte in dem Prozess nicht vollständig ans Licht gebracht werden. Einer der beiden Angeklagten gab an, in der Kneipe während eines Gesprächs mit seiner Ex-Freundin "über alte Zeiten" von einem alkoholisierten, 24-jährigen Gast provoziert worden zu sein. Die Kellnerin gab als Zeugin vor Gericht an, besagter Gast sei im betrunkenen Zustand "oft auf Stress aus". Das sei auch in der Halloween-Nacht der Fall gewesen, in der er mit einem der beiden Angeklagten in Konflikt geraten sein soll. "Er hatte einen zu viel", sagte die Kellnerin über den 24-Jährigen.

Gegen 3.20 Uhr attackierten die beiden Angeklagten dann eine anderen Gast – den Hauptgeschädigten. Er soll bei dem vorherigen Streit geschlichtet haben, geklärt werden konnte das in dem Prozess jedoch nicht eindeutig. Klar ist jedoch, dass die beiden Täter gegen den am Boden liegenden Hauptgeschädigten äußerst brutal vorgingen. Mindestens zehn Faustschläge ins Gesicht und drei Tritte gegen den Kopf will ein Zeuge gezählt haben. "Die haben gegen seinen Kopf wie gegen einen Fußball getreten", beobachtete der Zeuge, "ich dachte wirklich, jetzt ist es mit ihm vorbei." Eine weitere Zeugin erklärte, die beiden Angeklagten – einer von ihnen ist als Kickbox-Trainer tätig – hätten den Hauptgeschädigten regelrecht im Schichtbetrieb bearbeitet: Wurde einer gerade von schlichtenden Gäste zurückgehalten, machte der andere weiter.