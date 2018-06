Horb a. N. "Bermudadreieck" im Mittelpunkt

"Wir können von Glück sagen, dass wir hier heute diesen Fall nur vor dem Amtsgericht verhandeln. Wir hätten uns auch leicht vor dem Schwurgericht treffen können, so nah lagen die Verletzungen an der Halsschlagader", merkte Trick zu den Verletzungen an.

O bwohl es "nur" zwei Schnitte an der Wange waren, blutete der Geschädigte extrem und musste noch vor Ort Notärztlich versorgt werden. Die Spuren dieser Nacht wird der junge Mann nun immer mit sich herumtragen. Er gab an, dass er noch einige Tage danach, vor allem beim Grinsen und Sprechen Schmerzen gehabt habe.

Der Beschuldigte selbst konnte sich nur noch bruchstückhaft an die Vorgänge erinnern. Seiner Meinung nach war es ein gezielter Komplott gegen ihn. "Die haben mich ausgesucht, um mich anzustressen", brachte er zu seiner Verteidigung hervor. Sauer zeigte er sich während der Verhandlung darüber, dass man "seinen" Zeugen nicht geladen habe, der bestätigen könne, dass er mehr oder weniger gar nichts gemacht hätte. "Deshalb steht schon von vorneherein fest, wie das hier ausgeht, da ist schon alles gelaufen", warf er sowohl der Staatsanwaltschaft als auch dem Gericht vor.

Dieser Vorwurf kam beim Gericht nicht besonders gut an, da der Angeklagte schon vor Beginn der Verhandlung für Ärger gesorgt hatte. Er erschien nicht zur angesetzten Uhrzeit, und man musste ihn per Vorführbefehl erst suchen und dann von zwei Beamten ins Gericht bringen lassen.

Die ermittelnde Beamtin schilderte im Zeugenstand das Verhalten des Angeklagten als aggressiv. "Aber das kennen wir von ihm, er ist immer provozierend, wenn er betrunken ist." Bei seiner späteren Vernehmung, als er wieder nüchtern war, sei der Angeklagte recht kooperativ gewesen", ergänzte sie.

Im Zuge der Beweisaufnahme wollte Richter Trick vom Geschädigten wissen, ob er seinen Widersacher in der Zwischenzeit nochmals getroffen habe. "Ja, durch Zufall vor gut drei Wochen wieder in einem der Lokale in der Neckarstraße. Er kam auf mich zu und sagte, dass ich Stress bekommen würde, wenn er Probleme vor Gericht bekommen wird." Diese Drohung wertet die Staatsanwaltschaft später als Zeugenbeeinflussung.

Insgesamt wenig positiv fand Staatsanwalt Ruetz auch das Verhalten des Angeklagten während des Prozesses. "Sie zeigen keinerlei Reue, kein Schuldverständnis und Sie nutzen nicht die Möglichkeit der Hauptverhandlung, um sich für ihre Tat zu entschuldigen." Für Ruetz war klar, dass es sich hier um eine gefährliche Körperverletzung, bei der der einschlägig vorbestrafte Täter bewusste ein Glas als Schlagwaffe einsetzte, handele, die nicht mehr als minderschwerer Fall abzuurteilen sei.

Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick ging die Sache noch eine Spur härter an. Er bestätigte dem Angeklagten ein Alkoholproblem und bemerkte in seiner Urteilsbegründung, dass sich der Angeklagte während der Verhandlung so präsentiert habe, wie er sich auch draußen im wahren Leben zeige. "Und hier muss hart durchgegriffen werden", das klare Statement des Strafrichters. Deshalb auch eine Strafe von Monaten ohne Bewährung, gegen die der Verurteile nun Rechtsmittel einlegen kann.

"Ich will doch nicht dafür verantwortlich sein, dass Sie hier weiter durchs Dorf ziehen und Leute zusammenschlagen. Diesen Schuh ziehe ich mir ganz bestimmt nicht an", sagte der Richter gegen Ende des Prozesses im Rahmen seiner Urteilsbegründung. Er schob nach, dass der Täter von einer Bewährungsstrafe "Lichtjahre entfernt" war. Staatsanwalt Armin Ruetz hatte zwar 14 Monate Haft gefordert, konnte sich jedoch vorstellen, dass man diese gegen strenge Auflagen zu Bewährung aussetzt. Allein die 14 Monate auf Bewährung waren dem Angeklagten jedoch schon zu viel, wie er in seinem letzten Wort betonte. "Das ist zu hart, was der will."