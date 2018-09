Horb a. N. Beitragsfreie Zeit könnte bald kostenpfichtig werden

Rektorin Monika Krahl schilderte die Entwicklung an der Schule. Die Schülerzahlen stiegen in den vergangenen Jahren langsam aber stetig an, von 138 Kindern im Schuljahr 2015/16 auf 167 in diesem Jahr. Ein weiterer Anstieg ist durch das Neubaugebiet zu erwarten. Rasant stieg auch der Anteil der ausländischen Kinder auf jetzt 29 Kinder aus elf Nationen, darunter sieben Asylbewerber. Seit Februar gibt es eine Vorbereitungsklasse, die von insgesamt 18 ausländischen Kindern besucht wird. Durch den Neuzugang von mehreren jungen Lehrerinnen ist man, was die Lehrerversorgung betrifft, für die kommenden Jahre ausreichend gerüstet.

Bei der Nachmittagsbetreuung sind 90 Kinder angemeldet. Seit dem vergangenen Jahr wird auch eine Frühbetreuung ab 7 Uhr angeboten. Bei dieser großen Zahl an zu betreuenden Kindern "platzt das Häusle aus allen Nähten", so die Rektorin. Auch der Betreuungsraum in der Schule reiche nicht aus, um alle Kinder für die Mittagsmahlzeit unterzubringen. Hier sucht man noch nach einer Lösung. Die bisher beitragsfreie Zeit bis 14 Uhr wird möglicherweise im kommenden Schuljahr kostenpflichtig werden.

An Arbeitsgemeinschaften werden eine Feuerwehr-AG in Mühringen und Nordstetten, das Lichtgewehrschießen des Schützenvereins und Rhythmusunterricht angeboten. Neu in diesem Jahr ist die Line-Dance-AG und nach einigen Jahren gibt es auch wieder eine Chor-AG.