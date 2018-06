Horb a. N. Ausgelassene Feier mit Blasmusik

H or b-Bildechingen. Begonnen wurde das Fest mit den sieben Bläser-Kids, gefolgt von der zwölfköpfigen Jugendkapelle unter Leitung von Simone Holderried, die mit Recht sichtlich stolz war. Die jungen Musiker gaben sich lässig, sie spielten mit Elan und fehlerfrei. Beide Gruppen erhielten den verdienten Applaus und wurden zur Zugabe aufgefordert, sie kamen der Bitte nach.

Mit Spannung wurde der Fassanstich von Ortsvorsteher Ulrich Beuter erwartet, ging es letztes Jahr doch etwas daneben. "Wir haben vorgesorgt", so der Vorsitzende des Musikvereins, Michael Götz. Ein "Special Edition Zapfhahn" kam zum Einsatz, und es klappte sofort. Das erste Fass wurde als Freibier ausgeschenkt, was sehr gerne angenommen wurde.

Die Nagoldtal-Musikanten gingen an den Start, mit schmissiger Blasmusik brachten sie in kurzer Zeit das Publikum zum Mitklatschen und -singen. Die Stimmung war bereits am frühen Abend ausgelassen. Der Weizenbierstand wurde belagert, die Bar mit originellen Cocktails fand immer mehr Liebhaber.