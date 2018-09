Horb a. N. Ausflug zur Horber Kläranlage

Anschließend stand ein Besuch im gegenüberliegenden Tierheim an. Als Abschiedsgeschenk gab es vom Tierheim für jedes Kind eine weiße Feder. Nach einem Abstecher in die Eisdiele in der Hirschgasse ging es mit dem Bus wieder zurück nach Altheim.

Schon am Wochenende darauf stand die nächste Familienwanderung an. Diese wurde von Annette Leucht-Nafz und Guido Nafz auf der Hossinger Leiter durchgeführt, einem Traufgang in Albstadt-Lautlingen. Die fünf Jungs und zwölf Erwachsenen waren begeistert von der Alblandschaft, zumal das Wetter optimal war und man die einzigartige Aussicht genießen konnte. Die nächste Familienaktion findet am Sonntag, 30. September, statt. Bei einer Fahrradtour nach Oberndorf, geleitet von Horst und Nicole Buob aus Bittelbronn, will man die 26 Kilometer lange Strecke genießen. Treffpunkt ist der Parkplatz des Aldi Supermarkts in Horb um 11 Uhr.

Nach der Ankunft in Oberndorf fährt die Gruppe gemeinsam mit der Bahn zurück nach Horb. Für die Verpflegung sollte selbst gesorgt werden. Auch kindgerechte Fahrräder und Kleidung sollten mitgebracht werden.