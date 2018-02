Horb a. N. Aus öffentlichem Grün soll "öffentliches Bunt" werden

Grund dafür ist, dass die Insektenpopulation in den vergangenen 24 Jahren um 80 Prozent zurückgegangen ist. Eine erschreckende Zahl, denn Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. sind unersetzlich. Als Blütenbestäuber sorgen sie für die Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Doch wo finden diese Insekten heute noch ihre Nahrung? Auf Feldern und Wiesen, öffentlichen Flächen und in Gärten blüht es immer weniger. Mit dem Insektensterben ist automatisch auch die Zahl an Vögeln, die sich teilweise von Insekten ernähren, zurückgegangen, und der Igel steht auf der roten Liste der aussterbenden Tierarten. Ein alarmierender Kreislauf. Hier möchte das "Netzwerk Blühende Landschaft" entgegenwirken. "Aus öffentlichem Grün soll öffentliches Bunt werden", fordert die promovierte Biologin Evelyne Walliser am Donnerstagabend im Rahmen der öffentlichen Ortschaftsratssitzung von Talheim. Sie stellte das Projekt "BienenBlütenReich", das Anschauungs- und Projektfläche für Mensch und Tier gleichermaßen ist, dem Gremium vor.

Mit mehrjährig blühenden Saatmischungen aus einheimischen Samen möchte man aus öffentlichen Flächen wertvolle blühende Oasen als Kraftorte für die Blütenbesucher machen, erklärte die Fachfrau. Das "Netzwerk Blühende Landschaft" steht hier nicht nur mit Knowhow, sondern auch mit Geräten, dem geeigneten Saatgut und der fachlichen Begleitung der einzelnen Projekte mit Rat und Tat zur Seite.

Neben Nordstetten soll Talheim als Pilotprojekt für die ersten Bepflanzungsaktionen in Horb dienen. Ein Vorschlag, der im Rat mit großer Begeisterung angenommen wurde. Die Anregungen, wo man denn überall anpflanzen könne, flogen – wie die Bienen im blühenden Feld – nur so über den Tisch, und Ortsvorsteher Thomas Staubitzer musste ein wenig die Euphorie bremsen, denn er ist der Meinung, dass man sich am Anfang nicht zu viel zumuten sollte.