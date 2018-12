Horb a. N. Aus der Informationsflut den schönsten Unsinn geangelt

Herrmann vertritt in seinem aktuellen Programm die Meinung, dass keine Frau einen Bauern sucht, und begründete dies mit recht abstrusen Gedanken- und Wortspielen, bei denen der Sachzusammenhang von Satz zu Satz, von Gag zu Gag, immer mehr im Nirwana von obskuren Nebenschauplätzen verschwindet. Sein Programm ist mehr eine Aneinanderreihung aberwitziger Wortspiele, die er stakkatoartig auf seine Zuhörer abfeuert. Kunstpausen kennt er nicht, er ist permanent an der Frau und am Mann im Publikum und lässt ihnen kaum eine gedankliche Erholungspause. Er ist quasi ein "Wortaholicer". Ein Meister in der Kunst, Realität in Nonsens umzuwandeln ohne dafür – scheinbar – viel zu tun. Doch seine Profession besteht darin, den Unsinn dieser Welt aus der Vielzahl von Informationen herauszufiltern und sie in passende Kehrreimen und Wortklaubereien bühnentauglich zu verpacken. Nicht nur in seinem mehrstrophigen Opus vom turbogeilen Autofahrer, der nur dann richtig glücklich ist, wenn der Motor seine PS aus dem Auspuff brüllt und am Schluss bei den Anonymen Überholikern landet, ist er auf den Straßen dieser Republik unterwegs, sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier hat er die These bestätigt bekommen, dass diejenigen, die auf Schlagermusik und Blondinen-Witze stehen, auch für die Todesstrafe sind. "Fahren sie mal mit der Straßenbahn, lassen sich von Schlagermusik beschallen und hören sich einen Blondinen-Witz nach dem anderen an, dann sind sie spätestens nach der dritten Haltestelle ebenfalls für die Todesstrafe."

Aufgeschnappt hat er auch die Info, dass man Feinstaubalarm in Stuttgart für ein vornehmes Wort für Kehrwoche hält. Wahr ist dagegen, dass eine BMW-8er Reihe "gebaut, um den Atem zu rauben" wurde. Herrmann zeigte die entsprechende Werbeanzeige des Münchner Autobauers vor, die bei ihrem Erscheinen für mehr als nur Schnappatmung sorgte.

Nur, was hat Autowerbung mit Frauen und Bauern zu tun? Der Künstler wird’s schon wissen. Vielleicht nutzt da die Geschichte, dass Forscher herausgefunden haben, dass Fruchtfliegen Alkohol trinken, wenn sie keinen Sex bekommen können. "So klein und schon so eng mit uns verwandt", so der Kommentar des Wortakrobaten.