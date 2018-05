Horb a. N. Angst-Ort als zweifelhafte Berühmtheit

Thomas Mattes wollte bei der Gemeinderatssitzung am nächsten Dienstag eigentlich eine öffentliche Anfrage zu dem Thema stellen. Weil er beruflich unterwegs ist und nicht an der Sitzung teilnehmen kann, hat er Oberbürgermeister Peter Rosenberger geschrieben. Auszugweise heißt es in der Mail: "Die Erwähnung Horbs als Angstort in einem Atemzug mit Brennpunkten in anderen deutschen Großstädten hat mich sehr verwundert. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass das Horber Bahnhofsviertel ein Drogenumschlagsplatz ist und man ständig von Betrunkenen angepöbelt wird. Dass auch im Bahnhofsbereich Konflikte auftreten, ist unbestritten."

Aber: Die Dimension der vom "Spiegel" genannten Missstände habe Mattes, der selbst als Bahnpendler unter der Woche den Bahnhof nutzt, "so nie erlebt". Mattes weiter: "Dass der neu gestaltete Bahnhofsbereich mit dem Einkaufszentrum ein bundesweiter Angstort sein soll, an den man sich nicht mehr hintraut oder man sich unwohl fühlt, hat mich sehr befremdet." Er will jetzt wissen, ob die Stadt Horb auf diesen Bericht reagieren soll und ob der Arbeitskreis Kommunale Kriminalprävention sich mit der Situation am Bahnhof befassen soll.

OB Peter Rosenberger zeigt sich in einer ersten Reaktion ebenfalls verwundert. "Natürlich gibt es keinerlei Datengrundlage oder vernünftige Ansätze für den ›Spiegel‹-Bericht, nie eine Anfrage bei der Stadt." Die Stadverwaltung werde dennoch recherchieren, was es damit auf sich habe.

Von der Polizeidirektion Tuttlingen kam gestern bis Redaktionsschluss noch keine Antwort auf unsere Anfrage.