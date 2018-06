Horb a. N. Am Ort der Ruhe geht es oft ganz emsig zu

Horb-Dettingen. Die Expertin und Ortsvorsteher Josef Nadj berichteten über den aktuellen Stand und ihre Vorstellungen zur Zukunft des Friedhofs. Mit dabei war auch Karl-Josef Sickler, der bekannte Dettinger Heimatforscher, der im Verlauf des Umgangs einige interessante Informationen über die wenigen Ehrengräber, die es gibt, kommunizieren konnte.

Durchschnittlich werden auf dem Dettinger Friedhof jährlich 15 Belegungen gezählt. Es gibt 250 derzeit belegte Gräber und rund 190 erfasste leere Gräber. Im Moment sind vier Felder "komplett frei". 57 Prozent Urnen- stehen aktuell 43 Erdbestattungen gegenüber. Es sind 68 Prozent Wahl- und 32 Reihengräber geführt. An Grabarten gebe es laut Schneider alles, außer Stelen, einer Urnengemeinschaftsanlage und auch so genannten "Doppeltief"-Belegungen. Die Ruhezeit betrage im Moment 20 Jahre, und die Kosten für ein Reihengrab belaufen sich auf 57 Euro jährlich, die für ein Wahlgraf auf deren 80 und zwar egal, ob es sich dabei um ein Urnen- oder Erdgrab handelt. Die Gesamtfläche des Dettinger Friedhofs umfasst 9500 Quadratmeter.

Die Horber Friedhofs-Expertin informierte auch darüber, dass 2017 der so genannte "Auswärtigen-Zuschlag" gestrichen wurde. Es gibt jetzt zudem Gestaltungsvorschriften für Rasengräber und Familiengräber sind überall zulässig. Erhaltenswerte Grabstätten dürften zudem als "Kulturdenkmal" erhalten werden. Investiert wurde in Dettingen in neue Urnengrabfelder sowie in Maßnahmen gegen die Verbuschung zum Nachbargrundstück, auf dem das evangelische Pfarrhaus steht. Zudem wurde eine neue Sickerrinne angelegt, am Asphalt gearbeitet und ein Ablaufschacht eingebracht. Auf knapp 24 000 Euro bezifferte Schneider die städtischen Ausgaben in 2017 nur für Dettingen denen Einnahmen in Höhe von nur knapp 8500 Euro gegenüberstehen, was einen "Kostendeckungsgrad" von gerade einmal 35 Prozent ausmache. Dennoch gelte für die städtischen Friedhöfe generell als oberstes Ziel, Gebühren für die Bürger "erträglich" zu halten.