Horb a. N. Am Ausbau der Ortsdurchfahrt maßgeblich mitgeplant

Er war dann in der Gemeindeverwaltung Ebhausen sowie beim Landratsamt in Calw tätig. In Ebhausen lernte er seine Frau Maria kennen. Die drei Kinder Harald, Michael und Heidrun, von denen der Mittlere in Rexingen lebt, kamen nach der Hochzeit dort zur Welt. Anfang der 1960er-Jahre schrieb er sich an der Verwaltungsschule in Haigerloch ein – sein Ziel war es damals, Bürgermeister zu werden. 1964 wurde dieser Wunsch Wirklichkeit, und Eduard Essig wurde zum Bürgermeister von Bochingen (dem jetzigen Oberndorfer Stadtteil) gewählt. Nach acht Jahren wurde er wiedergewählt. Trotz des beeindruckenden Ergebnisses schied er aus, weil Bochingen Stadtteil von Oberndorf wurde und er als Ortsvorsteher nicht weitermachen wollte.