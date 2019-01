Horb a. N. Altes Jahr klingt musikalisch aus

Mittlerweile kann man in Talheim schon von einer Tradition sprechen: Das Silvesterspielen des Musikvereins Obertalheim findet nun schon seit über 40 Jahren statt.

Auch an Silvester 2018 traf sich die Kapelle nachmittags zum gemeinsamen Musizieren. An drei Stellen, Ecke Robert-Koch-Straße, am Rathaus und am Gasthaus Krone, unterhielt der Musikverein die Bevölkerung mit Musik. Bei Glühwein und Punsch war dann auch ein netter Plausch zwischen den Zuhörern möglich. Der Abschluss fand – ebenfalls schon traditionell – bei Ehrenmitglied Josef Ade statt. Bei ihm und seiner Familie wurden die Musikerinnen und Musiker mit Speis und Trank und einem warmen Plätzchen versorgt.

Mit Beginn des neuen Jahres beginnt für den Musikverein Obertalheim nun die Vorbereitung für das Jahreskonzert am Ostersonntag, 21. April. Dirigent Thomas Teufel hat die Auswahl der Musikstücke bereits abgeschlossen und ist überzeugt, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein wird. Zeitgleich beginnt für die Philharmoniker des Musikvereins nun die fünfte Jahreszeit. Die Philharmoniker werden bei verschiedenen Abendveranstaltungen und Umzügen der umliegenden Narrenzünfte zu hören sein.