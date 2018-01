Horb a. N. Alte Straße, neue Straße, Bundesstraße

Rückblende, September 2015: Norbert Barthle, CDU, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, sein Kollege Hans-Joachim Fuchtel und Landrat Klaus Michael Rückert stehen am Bahnübergang beim Seewald. Das ist zu der Zeit noch die L 370, der unausgebaute Teil, der Richtung Dornstetten zur ausgebauten Bundesstraße führt. Zwei Sattelschlepper quälen sich aneinander vorbei.

Was Fuchtel und Rückert längst wissen, nämlich dass der Kreis Freudenstadt dringend Entlastung braucht, wird auch Barthle am Bahnübergang schnell klar. "Ohne Rangieren kann man hier gar nicht aneinander vorbei."

Also lautet die politische Maxime: Die Route der B 28 verändern, sodass sie über Horb läuft und dort ausgebaut wird.

Ein Sturm der Empörung braute sich im Kreis Calw zusammen. Bereits im Sommer 2013 richtete ein Bündnis aus den Städten und Gemeinden des Landkreises, aus Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald, Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, Kreishandwerkerschaft und Hotel- und Gaststättenverband Dehoga eine Resolution an den damaligen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und Landesverkehrsminister Winfried Hermann, in der man die Rücknahme der Pläne und den Erhalt der B 28 im Oberen Nagoldtal als Bundesstraße forderte. Nicht nur, dass die Straßeninfrastruktur unter diesen Plänen leide, die Unterzeichner befürchteten damals Nachteile für die Bürger, die Wirtschaft und den Tourismus im Oberen Nagoldtal. Andere sprachen von einem "Treppenwitz" und "Blödsinn" und einer "eklatanten Schwächung des gesamten Kreises Calw". Der Calwer Kreistag (mit dabei sogar die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken) schloss sich der Resolution einstimmig an.

In Stuttgart nahm man es gelassen. Verkehrsminister Hermann sprach von einer "Umetikettierung", die keine Folgen auf die Qualität der Straße haben werde.

Die Meinung aus Calw, dass der B 28-Verbleib den Straßenausbau bei Horb nicht verzögern würde, teilt Barthle beim Ortstermin 2015 keineswegs: "Wir würden diese Baumaßnahme aus Sicherheitsgründen vorziehen und das vorzeitig von einer Landes- auf eine Bundesstraße höherstufen." Und ohne die Abstufung der alten B 28 werde "nichts gehen". Barthle ging sogar ins Detail: "Damit die B 28a neu (Hochbrücke Horb, Umfahrung Hohenberg, Beseitigung Bahnübergang Seewald) zum Tragen kommt, müsste das Umstufungsverfahren vollzogen sein."

Dies ist jetzt geschehen – trotz des Widerstands aus Calw.

Erleichtert zeigte sich zum Jahresende deshalb auch Wolfgang Kronenbitter, Kreisrat und Mitglied der Regionalverbands (Freie Wähler). Seiner Meinung nach war die jetzt erfolgte Umstufung von Schopfloch bis Horb "schon längere Zeit überfällig". Kronenbitter: "Damit führt die B 28 von Straßburg über Horb und Tübingen bis nach Ulm und stellt damit eine wichtige straßenverkehrliche Ost-West-Verbindung dar. Ein Ausbau dieser bedeutenden Straßenverbindung hat im Bereich von Grünmettstetten bis zum Hohenberg noch zu erfolgen. Im Bereich von Rottenburg bis Tübingen ist ein Ausbau bereits im Gange."

Das Ganze bringt laut Kronenbitter für den Kreis Calw keine Nachteile. Die Straße dort sei noch als B 28 ausgebaut worden. "Es besteht dort bereits ein gut ausgebautes und funktionsgerechtes Straßennetz."

Für Horb geht es in den nächsten Jahren zwar vor allem um den Bau der Brücke. Doch nicht nur Kronenbitter hofft, dass auch die Strecke zwischen Grünmettstetten und Hohenberg bei der Straßenplanung eine hohe Priorität bekommt.