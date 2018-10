Horb a. N. Alles läuft wie am Schnürchen

Horb-Talheim. Der Brand brach im Erdgeschoss des mehrstöckigen Hauses aus und der Rauch drückte bereits oben aus dem Dach heraus, als die Wehr alarmiert wurde.

"Ohne Rauchmelder im Haus kommt in so einem Fall niemand mehr lebend aus dem Gebäude", erklärte Abteilungskommandant Bernhard Müller den gut 50 Übungsbeobachtern, die trotz Schmuddel-Wetter an der Straße ausharrten.

Die Lage, die die Freiwilligen der Feuerwehr, die mit insgesamt 53 Aktiven, davon 20 Mann und 12 Aktive von der Jugendwehr, die direkt an der Übung beteiligt waren, vorfand sah folgendermaßen aus: Treppenhaus und Keller sind stark verraucht. Das Feuer hat sich bereits in mehreren Zimmern des Erdgeschosses ausgebreitet. Durch die Eingangstür sind bereits Flammen sichtbar. Ein Bewohner des Hauses informiert Einsatzleiter Christian Kuon darüber, dass sich vermutlich noch zwei Personen im Haus aufhalten. Eine Person machte am Fenster stehend laut auf sich aufmerksam.