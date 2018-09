Horb a. N. ahg-Azubis starten gemeinsam ins Berufsleben

Wie gut und wichtig das ist, erklärt Nadine Pagel, die in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration bei der ahg abgeschlossen hat und nun in der Zentrale in Horb weiterbeschäftigt wurde. "Es ist super, gleich die ganzen anderen Azubis kennenzulernen. Mit einigen habe ich noch immer Kontakt, und zum Teil haben sich freundschaftliche Beziehungen entwickelt."

Für die Auszubildenden, erzählt Nadine Pagel, nimmt diese Auftaktveranstaltung die Nervosität vor dem Neuen und Unbekannten. Außerdem sei es von großem Vorteil, gleich die Ansprechpartner für die Aus- und Weiterbildung in der ahg-Gruppe kennenzulernen. Vergangenes Jahr hat die Fachinformatikerin noch als Azubi bei der zweitägigen Veranstaltung ein Impulsreferat gehalten – was die Neuen durchaus beeindruckt habe: "Für sie war es motivierend, zu erleben, wie weit man nach zwei Jahren Ausbildung schon sein kann", erinnert sich die 23-Jährige.

Der Auftakt ist allerdings nur ein erster Baustein in dem durch die IHK zertifizierten Ausbildungskonzept bei der ahg. Weitere Module wie Projektmanagement, erlebnisreiche Hüttentage, Präsentationstechnik oder die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung helfen den Auszubildenden neben dem Fachwissen aus Betrieb und Berufsschule bei einer möglichst erfolgreichen Ausbildung. Auf diese werde bei der ahg auch großen Wert gelegt. "Die hervorragende Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor und die Grundlage für die erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens", betont ahg-Geschäftsführer Rolf Heinzelmann. "Wir setzen auf selbst ausgebildete Mitarbeiter aus den eigenen Reihen, deshalb stehen die Übernahmechancen sehr gut." Rund 70 Prozent der Auszubildenden wurden in den vergangenen Jahren nach ihrem Abschluss im Unternehmen weiterbeschäftigt.

Die ahg-Gruppe bildet Nachwuchs-Fachkräfte in insgesamt neun Berufsbildern aus. Die Quote von Auszubildenden in der Belegschaft der Unternehmensgruppe liegt bei rund 18,5 Prozent. Die Auszubildenden werden laut Unternehmen "permanent begleitet und profitieren neben der eigentlichen Ausbildung von zahlreichen Schulungsmodulen – angefangen vom Knigge-Seminar über diverse Projekte bis hin zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung".