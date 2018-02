Horb a. N. Ärger über wilde Müllablagerung in Nordstetten

Die meisten Säcke enthielten Papierschnipsel aus dem Aktenvernichter. Der Inhalt der Säcke musste unter großem Zeitaufwand sortiert und in die dafür vorgesehenen Container eingeworfen werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt weist darauf hin, dass es verboten ist, Wertstoffe oder Restmüll vor dem Recycling-Center abzuladen oder über den Zaun zu werfen. Dies ist wie eine wilde Müllablagerung anzusehen. "Ein solches Tun ist kein Kavaliersdelikt, sondern hat handfeste Konsequenzen", erklärt das Landratsamt weiter. Nach einem Ermittlungsverfahren droht dem Müllsünder ein Bußgeld von bis zu 100 .000 Euro.

Das Recycling-Center Nordstetten ist am Freitag von 13 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wer unter der Woche seine Wertstoffe entsorgen möchte, für den ist die Umladestation Rexingen von Montag bis Freitag durchgehend von 8.30 bis 17 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.