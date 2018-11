Horb a. N. Adventskalender im neuen Gewand

Die Sulzer Kunsttherapeutin Gudrun Klaiber-Haug, deren soziale Projekte der Lions Club in der Vergangenheit unterstützt hat, hat mit einer Gruppe von Kindern im Rahmen ihrer Arbeit mit Flüchtlingskindern das neue Layout des Kalenders gestaltet. Es zeigt im Zentrum das Lions-Logo mit den beiden Löwen, das von einem fröhlichen Kreis von Kindern aus aller Welt umringt wird. Der letztjährige Clubpräsident, Peter Schühle, erläutert das neue Layout: "Das farbenfrohe Bild bringt die Aktivitäten unseres Clubs, die einen Schwerpunkt bei Kinder- und Jugendprojekten haben, wunderbar auf den Punkt."

Mit den Geldern werden die Bildungsprojekte des Lions-Clubs und regionale Projekte unterstützt. So hat im September ein dreitägiges Lions-Quest-Seminar unter dem Thema "Erwachsen Handeln" für Schüler ab der neunten Klasse stattgefunden, bei dem Lehrerinnen und Lehrer von weiterführenden Schulen aus der Region auf das Training von Teamfähigkeiten und Sozialkompetenzen ihrer Schüler vorbereitet werden. In praktischen Übungen schlüpften die Lehrer dabei in die Schülerrolle. Die Teilnehmer äußerten sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Seminars. Der Lions Club Horb-Sulz hat in der Region bisher acht Lions-Quest-Seminare mit insgesamt 192 Lehrern durchgeführt.

Kreissparkasse Horb, Empfingen, Sulz und Dornhan. Volksbanken Horb und Empfingen, Raiffeisenbank Horb.

In Horb: Buchhandlung Kohler, Blickfang, Hela Baumarkt, Wohnidee Raible, Schäfers Hofladen (Betra), Schmuck am Aischbach, Stadtmarketing, Straub’s Krone in Bildechingen und Weinhandlung Dörr.

Werksverkauf Brändle Öle (Empfingen), Buchlese (Sulz), Optik und Hörgeräte Blaumeiser (Dornhan).

Weitere Informationen: www.lions-horb-sulz.de