Horb a. N. 450-Euro-Job mit Sechs-Tage-Woche

Horb. Im Juni dieses Jahres flatterte ihm der Strafbefehl ins Haus, und er legte prompt Widerspruch dagegen ein. Und damit hatte er offenbar Glück, wie sich schnell herausstellte.

Für den Ex-Gastronomen musste es sich wie eine Happy-Hour des Horber Amtsgerichts angefühlt haben. Zwar stand nirgends "Alle Strafen kosten von 13 Uhr bis 14 Uhr nur ein Viertel ihres ursprünglichen Wertes", doch ähnlich lief es für den früheren Betreiber der Bar. Letztendlich büßt er für den von ihm verursachten Schaden gerade mal mit einer Summe von 1800 Euro (90 Tagessätze à 20 Euro). Immerhin 4200 Euro "Nachlass", die diese Stunde vor Gericht einbrachte.

Für so viel Geld muss er laut eigenen Angaben fast dreieinhalb Monate LKW fahren, denn dafür bekommt er im Monat netto 1200 Euro. Ein wenig in den Akten blättern, auf jede zweite Frage des Richters verbindlich lächelnd zugeben, dass ihm dieser Sachverhalt beim besten Willen nicht mehr geläufig sei, da schon zu lange her, und parallel eine Einkommenssituation schildern, die selbst Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick zu der Feststellung "Da geht’s bei Ihnen aber knapp daher" veranlasste. Das reichte.