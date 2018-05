Horb a. N. 24 Musiker lassen sich bei Probewochenende inspirieren

Bei diesen Proben habe man das Repertoire festigen können und auch neue Stücke seien einstudiert worden, teilt die Band Black and White mit. Lieder wie "Sofia" von Alvaro Soler oder ein Medley aus dem Musical "Grease", ebenso "Everything I Do" von Brian Adams wurden geübt. Die 24 Musiker ließen sich vom Ambiente in Rottenburg kreativ beeinflussen. "Das ist eine Super-Location für ein Probewochenende, hier passt einfach alles: Unterkunft, Essen, Proberäume, Gastfreundschaft", sagte Bandleader Martin Wehle. Die Band habe sich toll auf die zahlreichen Proben, von Freitag bis Sonntag, eingelassen.

Aktuell sucht Black and White eine zusätzliche Verstärkung für Drummer Michael Lutz, teilen die Musiker mit. Noch dringender ist die Suche nach einem Rhythmusgitarristen oder E-Bassisten. "Wir sind ein Super-Team und können auf jeden Musiker eingehen", freut sich Wehle auf Interessierte, die bei Black and White hineinschnuppern wollen. Weil er die Stücke selbst arrangiere, könnte er diese dem Niveau des Musikers anpassen. Zudem seien erfahrene Musiker bereit, mit dem Neuling zu üben. "Wir sind eine kreative Gruppe, die auf jeden eingeht", wissen die Musiker. So entstehe auch die Vielfalt, die "Black and White" ausmache. Gerne können aber auch Hobby-Musiker, die beispielsweise bei einem Musikverein aufgehört haben, zu Black and White dazustoßen. Die Band probt wöchentlich in Talheim.

Der erste Termin in ihrer Sommersaison ist bereits am Sonntag, 6. Mai, ab 10.15 Uhr in Lützenhardt im Haus des Gastes oder bei schönem Wetter im Kurgarten. Der nächste Termin ist Sonntag, 10. Juni, ab 11.30 Uhr im Gleis Süd in Horb. Im Alten Freibad in Horb treten die Talheimer Musiker am Sonntag, 24. Juni, ab 15 Uhr auf. Am Sonntag, 29. Juli, sind sie zum Frühschoppenkonzert in Lützenhardt. Ebenso geben sie ein Frühschoppenkonzert in Horb am Sonntag, 5. August.