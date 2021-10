1 Grund zum Jubeln gab es für Janik Michel vom FC Holzhausen nach seinem Tor und seiner Vorlage für Fabio Pfeifhofer. Foto: Wagner

Ein ganz anderes Gesicht als gegen schwache Rutesheimer zeigte der FC Holzhausen am Sonntag gegen Türk Spor Neu-Ulm und siegte somit verdient. Mit dem Punktgewinn schiebt sich der FC auf Platz drei und ist gleichauf mit dem Zweitplatzierten.















FC Holzhausen – Türk Spor Neu-Ulm 3:0 (1:0). Gleich von Beginn an war der FC Holzhausen hellwach in der Partie im Panoramastadion und zeige sich Türk Sport Neu-Ulm als "richtig ekliger Gegner", wie es Trainer Pascal Reinhardt nach dem Spiel ausdrückte. "Die Mannschaft hat genau das gezeigt, was wir wollten", gibt sich Reinhardt zufrieden.

So war es auch der Gastgeber, der direkt in der sechsten Minute in Führung ging. Auch hier bewiesen die Spieler Gedankenschnelligkeit. Oliver Grathwol führte einen Freistoß schnell aus und im Gewirr im Strafraum der Neu-Ulmer stand Pascal Schoch parat, um den Ball einzuköpfen. Auch im weiteren Verlauf war der FC spielbestimmend und hätte in der ersten Halbzeit durchaus die Führung auch um zwei bis drei Tore ausbauen können. Neu-Ulm kam dagegen über den kompletten Spielverlauf lediglich zu zwei kleineren Chancen. "Kompliment an die Mannschaft – auch wie sie verteidigt haben und gegen den Ball gearbeitet haben", lobt Reinhardt, dessen Trainerkollegen Emanuele Ingrao und OIiver Grathwol sich ebenfalls über die Leistung des Teams freuen.

In der Halbzeit machten die Coaches auch gleich deutlich, dass man nicht nachlassen dürfe. Und dies tat Holzhausen auch nicht. "Wir haben endlich mal zwei gute Halbzeiten gespielt", so Reinhardt. Kurz nach Wiederanpfiff war es dann Janik Michel, der für das 2:0 sorgte. Er nutzte einen langen Ball von Grathwol. Schlug zwei Haken und ließ dadurch die Verteidiger alt aussehen. Dann schob Michel den Ball gekonnt am Torwart vorbei ins Tor. Auch am dritten Treffer war Michel beteiligt und hätte auch fast selbst getroffen. Allerdings nutzte er einen langen Ball und legte ihn quer auf Fabio Pfeifhofer, der mitgegangen war. Pfeifhofer erhöhte zur verdienten 3:0-Führung.

Gutes Polster verschafft

"Wir hätten den Gegner deutlich stärker erwartet", sagt Pascal Reinhardt und freut sich vor allem, dass sein Team die Null hinten halten konnte. Einziger Wermutstropfen in der Partie war die frühe Auswechslung von Julian Oberle, der einen Schlag gegen das Sprunggelenk bekommen hatte und bereits nach rund 25 Minuten vom Platz musste.

Holzhausen hat sich durch den Sieg ein gutes Polster an Punkten verschafft und steht auf Platz drei. Neun Punkte trennen den FC von Türk Spor, die auf Platz sechs stehen. Zum Tabellenersten FSV Hollenbach sind es lediglich zwei Punkte Unterschied. Nächste Woche muss der FC beim VfL Sindelfingen ran, die auf Platz 13 stehen.

Tore: 1:0 Pascal Schoch (6.), 2:0 Janik Michel (52.), 3:0 Fabio Pfeifhofer (76.).

Schiedsrichter: Kadir Yagci

MANNSCHAFT

FC Holzhausen: Henning Schwenk, Luca Pantel (74. Simon Bok), Marius Oberle, Janik Michel (80. Laurin Huss), Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Max Brendle, Marcel Sieber, Julian Oberle (24. Nils Schuon), Oliver Grathwol (79. Domenico Mosca), Andrej Schlecht.