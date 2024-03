Eltern-Burnout: Wenn Mutter und Vater am Limit sind

Hohes Stresslevel in vielen Familien

1 Schon mal selbst erlebt? Die Kinder streiten und die Mutter ist am Ende. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mütter und Väter fühlen sich laut einer Untersuchung der Krankenkasse KKH immer mehr unter Druck gesetzt. Stressfaktoren sind nicht nur die Erziehung und Betreuung, auch die politischen Konflikte und Sorgen um die Finanzen können belasten, wie aus einer Forsa-Umfrage hervorgeht. Der große Anstieg sei ein Warnsignal, sagt eine Expertin.









Eltern-Burnout statt Familienglück: 62 Prozent der Eltern mit minderjährigen Kindern fühlen sich häufig oder sehr häufig gestresst. Bei zwei Dritteln von ihnen nahm der Stress in den vergangenen ein bis zwei Jahren sogar noch zu, wie eine am Samstag (16. März) veröffentlichte Forsa-Umfrage unter 1000 Eltern im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) in Hannover ergab. Besonders alarmierend: Fast 70 Prozent der Befragten fühlen sich wegen der hohen Belastungen manchmal erschöpft oder ausgebrannt.