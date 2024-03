1 Am Standort des Hochbehälters Mittelzone auf dem Weinberg am Lahrweg muss ein Pumpwerk errichtet werden, mit dessen Hilfe das Tiefbrunnenwasser bis zum Hochbehälter Vollmereiche gepumpt werden kann. Foto: Bohnert-Seidel

Um dem steigenden Wasserbedarf gerecht zu werden, soll der Tiefbrunnen in Friesenheim, der bisher als Notbrunnen genutzt wurde, vollständig in das Netz eingebunden werden. Dafür hat der Gemeinderat 325 000 Euro Planungsleistungen vergeben.









Link kopiert



Für die Trinkwassersicherheit von Friesenheim stehen umfangreiche Erneuerungen an: So hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung 325 000 Euro Planungsleistungen für die Einbindung des Tiefbrunnens Friesenheim an den Hochbehälter Vollmereiche vergeben. Der Wasserverbrauch in der Gemeinde steigt stetig. Für 2024 wird ein erhöhter Bedarf von 710 000 Kubikmetern prognostiziert. 2023 waren es noch 685 000 Kubikmeter. Der erhöhte und stetig steigende Bedarf wird sich in den kommenden Jahren auf den Anlagenbau bei den Wasserwerken auswirken.