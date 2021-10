So können Verbraucher Geld sparen

1 Nicht nur an Tankstellen sind derzeit Rekordpreise zu beobachten. Foto: dpa/Carsten Koall

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Gas, Strom, Treibstoffe, Heizöl – alles wird teurer. Wir fassen zusammen, was Verbraucher nun tun können. Oder besser lassen.















Link kopiert

Stuttgart - Die aktuellen Lieferengpässe bei global gehandelten Gütern macht auch vor der Energie nicht halt. Am Strommarkt ist spätestens zum Jahresende mit deutlichen Erhöhungen zu rechnen, die Preise für Dieseltreibstoff an der Zapfsäule klettern bereits auf Rekordhöhen, und auch das Heizen mit Erdgas wird immer kostspieliger. Wir fassen zusammen, was Verbraucher nun tun können – oder besser lassen.