Höfen. Der Kleintierzüchterverein (KTZV) Höfen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Armin Kern. Er hat sich laut Mitteilung in ganz besonderer Weise um den Kleintierzüchterverein Höfen verdient gemacht. Neben des mehr als 40 Jahre währenden Amtes als Vorsitzender hat er neben den verwaltungstechnischen Aufgaben sein züchterisches Fachwissen gerne im Verein weitergegeben. Der Erfolg des gesamten Vereins stand für ihn immer vor persönlichen Erfolgen. Die persönlichen Erfolge konnte er selbstverständlich auf regionalen und überregionalen Schauen seit 1974 mit verschiedenen Kaninchenrassen für sich erzielen. Sein vorbildliches Engagement und sein kameradschaftliches Verhalten haben ihm im KTZV und auf Kreisebene des KV Obere Enz hohe Anerkennung verschafft. Weithin bekannt war seine Tätigkeit als Koch bei den jährlichen Ausstellungen und Lokalschauen. Besonders der von ihm gekochte Hasenbraten hatte viele Besucher immer wieder zu den Lokalschauen nach Höfen gezogen. Im Jahr 2013 wurde Armin Kern vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter die BDRG-Ehrennadel in Gold verliehen. Vom Kaninchenzuchtverband erhielt er 2007 die Landesverbands-Ehrennadel in Gold und im Jahr 2013 die Landesverdienstmedaille, die höchste Auszeichnung im Kaninchenzuchtverband für über 40-jährige aktive Mitgliedschaft und besondere Verdienste im Kleintierzüchterverein Höfen. Im Februar 2018 wurde Kern in der Jahreshauptversammlung zum Ehrenvorstand des KTZV Höfen ernannt.