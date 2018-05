Höfen Stieringer dreht noch mal richtig auf

Daher ist auch für Stieringer das Thema Sicherheit an der B 294 ganz nach oben auf die Prioritätenliste gerutscht. Der Durchgangsverkehr muss gebremst, die Querungen für die Anlieger sicherer gemacht werden. Der ganz große Wurf – ein Umgehungs-Tunnel im Berg wie Bad Wildbad (ohne B 294) ihn hat? Das würde wohl einen noch längeren Atem brauchen als der Kreisel, lacht Stieringer. Wobei man auch die Interessen der Anlieger, speziell der Gastronomen im Ort abwägen müsste. "Die Bundesstraße ist ja für Höfen Fluch und Segen zugleich." Bringe die Straße doch auch Kaufkraft in den Ort.

Gute Infrastruktur

Ein weiteres Thema, das für Stieringer auf der Höfener Agenda einige Plätze nach oben gestiegen ist: "Die Ganztages-Kita", die vor allem die jungen Mütter vehement einforderten. "Wir dürfen da nicht nur an die Senioren denken, die sich zurecht an ihren Bedarf angepasste Wohnformen wünschen." Auch die jungen Familien bräuchten eine gute, funktionierende Infrastruktur im Ort, um Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. "Wobei man natürlich genau schauen muss, wie man die finanziellen Spielräume der Gemeinde in den nächsten Jahren für strategische Investitionen am geschicktesten einsetzt." Wobei auch Stieringer, wie zuvor schon Mit-Kandidat Dachner, auf einen echten Wandel in der Höfener Kommunalpolitik hofft durch die aktuelle Bürgermeisterwahl.

"Es wird immer so dargestellt, als wäre es ein Nachteil für Höfen, dass sich keine echten Verwaltungswirte für den Bürgermeister-Posten beworben hätten." Eigentlich sei aus seiner Sicht das Gegenteil der Fall. "Verwaltungsfachleute verwalten auch immer von oben herab." Nicht immer transparent im Sinne der Bürger. "Der nächste Bürgermeister in Höfen wird auf jeden Falle aus der Mitte der Bürgerschaft kommen." Das sei eine echte Chance, dass die Verwaltung wieder zurück zu den Bürgern geführt werde. Und sie bei den anstehenden großen Entscheidungen "von Anfang an konsequent mitnimmt." Damit klar sei, es gehe hier nicht (wieder) um Vetterleswirtschaft – sondern "um ein gemeinsames engagiertes Ringen, die immer wirklich besten Lösungen für Höfen zu finden".