Höfen Neue Vorstandsmitglieder sorgen für frischen Wind

Eröffnet wurde die Versammlung von Gunter Dürr. Nach den Berichten des Schriftführers, des Kassiers, des Spielbetriebes und des Jugendleiters standen die Wahlen auf dem Programm.

Vor diesen Wahlen verkündete Gunter Dürr, dass er sich nicht erneut als Vorsitzender aufstellen lassen wird. Nach vier Jahren an der Vereinsspitze komme nun die Zeit, in der er sich aus der absoluten Verantwortung zurückzuziehen wolle. Dürr stellte klar, dass er sich auch in Zukunft weiterhin sehr im Verein engagieren und vor allem im Spielbetrieb tätig sein werde. Dort könne er dann endlich die Aufgaben übernehmen, "die ihm Spaß bereiten". Er wird Dennis Kuhnle als zweiter Spielausschuss ergänzen.

Fritz Kappler, der mit großer Mehrheit gewählt wurde, wird die Nachfolge von Gunter Dürr antreten. Darauf hatten sich die Vereinsverantwortlichen schon vor einigen Wochen geeinigt, nachdem Dürr seinen Rückzug verkündete.