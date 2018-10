Höfen "Man muss es nehmen, wie es kommt"

Höfen. "Ich bin hier geboren und aufgewachsen", erzählt die 69-Jährige, "in die Schule gegangen. In unserem schönen Schulhaus oben am Schönblickweg. Damals war es noch eine Volksschule, die man acht Jahre lang besuchte." Ihre Ausbildung hat sie im Oberen Enztal gemacht: "Ich habe Bürokauffrau bei Eisen-Haag in Neuenbürg gelernt. Das Büro war mir allerdings zu trocken. Der Laden mit den Kunden war meine Heimat." Ihr Ehemann, von dem sie mittlerweile 22 Jahre geschieden ist, kam auch aus dem Oberen Enztal – aus Calmbach.

Mit den Eltern wuchs sie als einzige Tochter in einem Haushalt auf, in dem im besten Wortsinn gehaushaltet wurde: "Wir wohnten zunächst in einem älteren Haus hinter dem jetzigen Kindergarten, das lange nicht mehr steht." Der Vater betrieb unter anderem Landwirtschaft, "er hat die Gräfenau-Wiesen bewirtschaftet". Gelände, das mittlerweile fast bis zum letzten Fleck mit Industrie und Gewerbe bebaut ist. Mittendrin gibt es heute noch eine kleine grüne Oase, die so etwas wie eine zweite Heimat für Kappler ist: das gemeindeeigene Pacht-Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins (OGV).

"Das erste Vereinsgelände war oben in den Neuen Äckern, wo viele Leute ihre Gärten hatten", erzählt sie, "aber das wurde ja dann Neubaugebiet. Und dieses Stück hier besitzt eine Quelle. Daher verkauft es der Bürgermeister zum Glück nicht". Also gedeihen einige Blumen und Apfelbäume bis heute mitten zwischen Industriehallen und Anlieferverkehr. Es ist die zweite Heimat von Renate Kappler: Ihre Eltern bereits waren im OGV aktiv – "und da bin ich halt mit reingewachsen". Der Vater, der auch im Sägewerk arbeitete und in späteren Jahren ein Baugeschäft betrieb, steuerte die eine oder andere Maschine und Lagerplatz für den Verein bei.