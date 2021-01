Höfen Historischer Rundgang lockt auch bei Schnee

Ausgangspunkt der Tour ist bestenfalls das Rathaus

Gestartet wird am besten am Rathaus, das Jonathan Knapp 1830 erbauen ließ. Dessen Initialen sind im Innenhof an einem Balkongeländer zu erkennen. 1849 kam das Anwesen in den Besitz des Schultheißen Eduard Leo, der es 1880 an die Gemeinde verkaufte. Seither dient es der Gemeindeverwaltung. Von 1898 bis 1974 war im hinteren Teil das "Kinderschüle" untergebracht. Dieses gab es schräg gegenüber im Alten Rathaus schon seit 1843, so früh wie selten in einem Dorf.