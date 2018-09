Höfen Haushalt 2017 ist besser als erwartet

Wie aus einer Mitteilung des statistischen Landesamts hervorgeht, hatte die Gemeinde Höfen zum 31. Dezember 2017 1780 Einwohner, davon 911 männliche und 869 weibliche.

In der Bürgerfragestunde erkundigte sich eine Bürgerin nach der Geschwindigkeitsmessanlage in der Hindenburgstraße. Bürgermeister Stieringer sagte, die Sache sei am Laufen, es seien Gespräche im Gang. Zu hohe Geschwindigkeiten auf der Ortsdurchfahrt waren auch Thema mehrerer Wortmeldungen aus dem Gremium. Gemeinderätin Carmen Mattheis (FBW) beklagte, dass die Einmündung der Flößerstraße in die Wildbader Straße sehr unübersichtlich sei. Deshalb möchte sie dort einen Verkehrsspiegel haben. Fraktionskollege Hartmut Koch zeigte sich skeptisch und meinte, dass ein Spiegel zum Leichtsinn verleiten würde. Außerdem habe es an der Einfahrt noch nie einen Unfall gegeben. Gemeinderat Martin Kappler (HB) wies darauf hin, dass an der Einmündung Gräfenau die Büsche zurückgeschnitten werden sollten, um freie Sicht zu schaffen.