Höfen Hang nahe B 294 rutscht nach Regenfällen ab

Stieringer konnte dazu mit der erfreulichen Mitteilung aufwarten, dass die Gesamtkosten zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von der Gemeinde Höfen zu tragen sind und das Regierungspräsidium die Vorfinanzierung übernehmen und damit in Vorleistung treten wird.

Neugestaltung der Webseite abgeschlossen

Mit der Neugestaltung ihrer Homepage, www.hoefen-enz.de, hat die Gemeinde Höfen der EU-Richtlinie 2016/2102 über barrierefreie Webangebote öffentlicher Stellen unter anderem auch im Internet Rechnung getragen. Die Gesamtkosten einschließlich der Beschaffung neuen Bildmaterials und der Layout-Anpassung belaufen sich Stieringer zufolge auf rund 12 000 Euro, die im Haushalt abgedeckt sind. In Betrieb gegangen ist die neue Webseite schon im November 2019. Damit erfüllt die Gemeinde Höfen schon deutlich vor der Zielvorgabe der EU-Richtlinie mit dem 23. September 2020 die Voraussetzungen zum barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen.

Schäden an der Bespannung der Kletterpyramide auf dem Schulhof erfordern den Austausch des Netzes seitens des Bauhofs. Der Gemeinderat stimmte den entstehenden überplanmäßigen Kosten von rund 2000 Euro zu.

Auch der Bauantrag der Firma Schneeberger zur Erstellung einer Leichtbauhalle mit einer Grundfläche von rund 500 Quadratmetern fand die Zustimmung des Gremiums.

Einer Mitteilung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg zufolge belief sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Höfen zum 30. September 2019 auf 1755 Personen, davon 896 Männer und 859 Frauen.

Stieringer informierte den Gemeinderat über Baumfällungen entlang der Flößerstraße in der Zeit vom 27. Februar bis zum 20. März 2020 mit einer Ampelregelung für den Fahrzeugverkehr jeweils werktags in der Zeit zwischen 8.30 und 17 Uhr. Nicht betroffen ist dabei die Zufahrt von der Bundesstraße 294 aus Richtung Calmbach, allerdings die Abfahrt in Richtung Ortsmitte Höfen. Gemeinderätin Sandra Posteur übermittelte den Wunsch von Anwohnern der Hindenburgstraße auf nächtliche Geschwindigkeitskontrollen an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 294. Eine Möglichkeit dafür sah Bürgermeister Stieringer mit der vom Landkreis Calw vorgesehenen Beschaffung eines Trailers, der auch nachts einsetzbar sein werde.

Inklinometermessungen dienen der Ermittlung von Verschiebungen und Bewegungen im Bodenaufbau. Damit können bei Hangrutschungen wie jetzt an der Bundesstraße 294 bei Höfen die Bewegungen einzelner Bodenschichten zueinander überprüft werden.