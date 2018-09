Höfen Freibadsaison endet mit Rockkonzert

Zum achten Mal organisierte der Freibadförderverein die Veranstaltung, die für die jüngeren Badegäste gedacht ist. "Black Thunder" und "Renegades", zwei Schülerbands, heizten den Gästen gleich zu Beginn ordentlich ein.

Bei einbrechender Dämmerung kamen zahlreiche Besucher. Einige tummelten sich im Schwimmbecken, das dank der Absorberanlage auf dem Dach immer angenehme 25 Grad warm ist. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Band "Chameleon" mit Sängerin Maren Schmidt, Angelo Cortese und Mathias Enz (Gitarren und Gesang) sowie Bassist Alexander Ulm und Drummer Thomas Nippa.

Die Band kam gut an mit fetzigem Hardrock und dem Lieblingssong der Sängerin, "Heaven knows" von The Pretty Reckless. Es gab viel Applaus. Zu vorgerückter Stunde war dann "Top Team light" an der Reihe, eine abgespeckte Version der vom Kurparkfest bestens bekannten Bigband. Der Erlös des Freibad-Rock ist für das Freibad bestimmt. Die Bands verzichteten auch auf einen Teil ihrer Gage.