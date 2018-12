Höfen Freibad feiert erfolgreiche Saison

Die Diakoniestation Oberes Enztal wird von den bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden des Oberen Enztals unterstützt. Diese tragen einen jährlichen Abmangel bis zu zehn Prozent der Betriebskosten mit. Der Haushaltsplan der Diakonie für 2019 geht von einem Abmangel von 44 750 Euro aus. 3315 Euro davon entfallen auf Höfen. Auch dafür gaben die Gemeinderäte grünes Licht.

Die Verwaltung schlug vor, die Mietpreise in den fünf gemeindeeigenen Häusern in zwei Stufen anzupassen und diese zum 1. März 2019 um zehn Prozent sowie zum 1. März 2021 um weitere zehn Prozent zu erhöhen. Voraussetzung für eine Erhöhung sei, dass der Mietpreis pro Quadratmeter Wohnfläche unter 5,50 Euro liegt. Auch nach der Erhöhung bleibe die Gemeinde bei den Vergleichsmieten unter dem Höfener Preisniveau vom Juni 2017 mit 5,63 Euro pro Quadratmeter. Wilhelm Großmann, Hartmut Koch (FW) und Carmen Mattheis (FW) nannten den Vorschlag ausgewogen und angemessen, er liege deutlich unter den in Höfen üblichen Mieten. Martin Kappler (Höfener Bürger) erinnerte, die letzte Erhöhung liege zehn Jahre zurück, die Gemeinde müsse bei den Preisen so langsam an die Realität herankommen.

Mehr Einwohner

Die Einwohnerzahl hat zum 30. Juni 2018 erstmals in der Geschichte Höfens die Zahl 1800 erreicht, davon waren 926 männlich und 874 weiblich, teilte Bürgermeister Heiko Stieringer mit. Außerdem lud er zum Spatenstich für den Bau der neuen Mehrzweckhalle ein, der am Mittwoch, 19. Dezember, ab 15 Uhr beim ehemaligen Turnplatz stattfinden soll.