Höfen Einbrecher verwüsten Klubhaus

Auch der Sparschrank mit den Sparfächern der Stammgäste des Lokals wurde von der Wand gerissen und aufgebrochen – hier hatten die Täter allerdings Pech: Dieser wurde erst kurz zuvor geleert. Selbst vor den Sparschweinen der Angestellten des Shamrock, in denen diese ihr Trinkgeld sammelten, machten die Diebe keinen Halt.

Dieser Einbruch sei übrigens nicht der erste und vermutlich auch nicht der letzte seiner Art gewesen, heißt es weiter. In den vergangenen Wochen wurde bereits auf ähnliche Art und Weise und mit gleichem Beuteschema in die Vereinsheime in Langenalb, Pfinzweiler, Dietlingen und Grunbach eingebrochen, teilt der VfL Höfen weiter mit – und gibt einen Rat: "Die Vereine in der Region sollten also insbesondere in diesen Wochen sensibilisiert und achtsam sein."

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge erbittet der Polizeiposten Bad Wildbad unter der Telefonnummer 07081/9 39 00.