Höfen Der jüngste Malermeister im Kreis

Nach seinem Schulabschluss im Jahr 2014 absolvierte er im elterlichen Betrieb von Thomas Kraft, der sich über den jungen Meister ebenso freut wie er selbst, seine dreijährige Ausbildung. Das Prädikat des Innungssiegers hatte er sich bei der Abschlussprüfung an der Calwer Johann-Georg-Doertenbach-Schule mit dem Gesamtergebnis von 85 Punkten und mit der Note "gut" gesichert. Sein Gesellenstück war eine moderne Wandgestaltung beim Umbau eines Bürogebäudes aus den siebziger Jahren in eine Seniorenresidenz gewesen. Schon vor seiner Gesellenprüfung fasste Tobias Kraft den Entschluss, sich schnellstmöglich zum Meister weiterzubilden. Dabei profitierte er vom Wegfall der früheren Regelung mit der damals noch geforderten mehrjährigen Berufspraxis als Geselle als Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung. Seinen Entschluss setzte er mit dem Besuch des einjährigen Vollzeit-Meisterkurses an der Heinrich-Hübsch-Schule in Karlsruhe um, den er mit gutem Erfolg abschließen konnte.

Arbeit wird ausgestellt

"Endlich geschafft!", kommentierte Tobias Kraft im Gespräch mit unserer Zeitung den Abschluss des Meisterkurses, den er von zu Hause aus besuchte und damit täglich die Fahrtstrecke von Höfen nach Karlsruhe und zurück absolvierte. Für den fachpraktischen Teil seiner Meisterprüfung entschied er sich unter Einsatz spezieller Materialien und Techniken für die Gestaltung eines Motorrad-Rennstalles. Die dabei an den Tag gelegte Kreativität und das fachliche Können bewogen die Prüfungskommission, das Werk von Kraft zum Gestaltungswettbewerb "Meister in Form und Farbe 2019" mit einer Ausstellung der 30 landesweit besten Arbeiten des Prüfungsjahrgangs 2018 vom 29. Januar bis zum 1. März 2019 beim Regierungspräsidium Karlsruhe zuzulassen. Veranstaltet wird dieser Wettbewerb von den Meisterschulen in Karlsruhe, Lahr, Mosbach, Reutlingen, Ulm und Stuttgart sowie vom Landesinnungsverband mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Geöffnet sein wird die Ausstellung täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr im Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz.