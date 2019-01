Höfen an der Enz Schwerer Unfall auf B 294 fordert mehrere Verletzte

Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße im Nordschwarzwald sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Demnach war ein 34-Jähriger am späten Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der B 294 auf Höhe des Industriegebietes Gräfenau in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen einer 59-Jährigen frontal zusammengestoßen.