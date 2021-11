4 Auch an das leibliche Wohl der Gäste muss bei einer Hochzeitsfeier gedacht werden. Quelle: Unbekannt















Die aktuelle Hochzeitskleidung, Schmuck, Make-Up und Tischdekorationen – unter der 3G-Prämisse plus Maskenpflicht fand die mittlerweile 20. Auflage der von Kleider Müller veranstalteten Hochzeitsmesse in der Geislinger Schloßparkhalle statt.

Geislingen. "Richtig an eine Absage dachten wir nie. Wenn in Albstadt ein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet werden kann, dann können wir hier auch die Hochzeitsmesse abhalten. Denn die Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen können wir garantieren", sagte Holger Müller, einer der Geschäftsführer von Kleider Müller. Allerdings fand die Jubiläumsauflage in einem kleineren Rahmen statt. Anstatt wie in den Vorjahren 20 Aussteller waren es dieses Mal zwölf.

Nichtsdestotrotz war für die Hochzeitswilligen wieder allerhand geboten, sei es die passende Hochzeitskleidung von Kleider Müller, Schmuck, Blumengestecke sowie Hochzeitstorten der Geislinger Bäckerei Koch. Auch "Trau dich frei", bei der das Hochzeitspaar sich die Location für die standesamtliche Trauung nach eigenem Gusto aussuchen kann, stellte sich genauso vor wie Schairer Kutschen und das Schloss Lautlingen, das als Location für eine Feier mit bis zu 120 Gästen in Frage kommt.

Highlight war wie jedes Jahr die von der Ulmer Agentur Blank professionell aufgezogene und von Doris Mölchner moderierte Modenschau. Kleider mit Spaghettiträger und transparenten Oberteile in den Farben Ivory und Peach, Schwarz, Grau und Blau sind für das Jahr 2022 besonders im Trend. Neben der klassischen Brautmode wurde auch Extravagantes wie Pailettenkleider oder Cowboyhüte als Kopfbedeckung gezeigt.

Frühzeitig solle laut Mölchner ein Termin für die Beratung bei der Hochzeitsmode ausgemacht werden, denn zum Teil gebe es bereits Anfragen für das Jahr 2023.

"Blank war bereits zum 20. Mal mit dabei. Wir sind ein eingespieltes Team", erklärte Holger Müller zufrieden. "2021 hatten wir bei Hochzeitsbekleidung ein gutes Sofortgeschäft, denn im Sommer gab es ein extremes Heiratsaufkommen. Für 2022 hoffe ich, dass unsere Lieferanten nicht in Schwierigkeiten kommen", so Holger Müller weiter, der in den vergangenen zwei Wochen "ein verhaltenes Geschäft" ausmachte. "Wir waren vor kurzem bei einer Hochzeitsmesse in Stuttgart als Aussteller. Dort gab es am Samstag nur leere Gänge. Deshalb waren wir skeptisch, wie die Hochzeitsmesse hier unter den Auflagen angenommen wird. Das war jedoch nicht angebracht, denn der Besucherandrang war super und in dieser Form nicht zu erwarten. Daher bezeichnen wir diese Hochzeitsmesse als Erfolg", resümierte Müller.